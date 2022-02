21.02.2022 h 13:04 commenti

Ampliamento Buzzi, Provincia e scuola ai ferri corti sull'ipotesi del vecchio progetto

Il preside Marinelli dice che ne deve essere fatto uno ex novo, il presidente Puggelli ribatte: "Pronti a metterci i soldi ma sull'ipotesi già approvata"

Provincia e Buzzi ai ferri corri sul progetto di ampliamento della scuola, l'ente è disposto a finanziare quello esecutivo approvato nel marzo 2019 e bloccato dal dirigente scolastico nel novembre dello stesso anno, mentre il preside sostiene che quel progetto va rivisto completamente "in funzione delle nuove esigenze della scuola".

L'accordo firmato nel giugno 2018 fra scuola, al tempo il dirigente scolastico era Erminio Serniotti, e Provincia prevedeva la realizzazione di altri due edifici nell'area fra il bar e la palestra. Il terreno è di proprietà del Comune, la Provincia avrebbe fatto da stazione appaltatrice e la scuola avrebbe finanziato l'investimento con oltre un milione di euro. Una programmazione inserita per il triennio 2019/21 con il progetto esecutivo già approvato, con tanto di variante urbanistica.

Nel novembre del 2019 il nuovo dirigente scolastico Alessandro Marinelli, secondo quanto riportato dalla determina, chiede la sospensione del procedimento e quindi il cantiere del primo lotto di oltre 600mila euro non parte. "Una decisione- spiega - presa in accordo con Comune e Provincia. E' stata riscontrata un'incompatibilità dal punto di vista legale visto che i finanziamenti erano a carico della scuola. Inoltre nel frattempo era sorto un problema tecnico legato a un deposito trovato nel giardino".

Progetto dimenticato per tre anni, ma oggi, con cento ragazzi residenti fuori provincia che non sono stati ammessi a frequentare l'istituto di viale della Repubblica, ritornato di attualità "Tre anni fa con una progettazione realizzata dalla stessa scuola, il preside Marinelli - ha spiegato il presidente della Provincia Francesco Puggelli - ha deciso di sospenderla in quanto nuovi spazi avrebbero potuto essere recuperati con una riorganizzazione della scuola. Di fatto oggi mancano aule. Se il progetto non fosse stato bloccato oggi avremmo avuto il nuovo edificio e non ci sarebbero stati studenti respinti. E' stato perso del tempo prezioso".

La Provincia è disposta a riproporre il finanziamento di quel progetto tramite i bandi del Miur, ma il preside Marinelli reputa insostenibile la scelta: "Sono cambiate le esigenze della scuola credo che sia giusto prima razionalizzare tutti gli spazi non utilizzati dell'edificio, processo che stiamo già facendo, e che ha ancora margine. Poi la realizzazione di nuove aule va fatta con altri criteri e soprattutto non dove era stato progettato. Ad esempio con edifici più snelli che abbiano concezioni di spazi diversi e non sottraggono giardino alla scuola".

Nel progetto del 2019 nei nuovi edifici avrebbe dovuto nascere anche la biblioteca e anche qui presidente e preside danno due versioni diverse, a indicare la distanza fra Provincia e scuola. Per Marinelli è possibile recuperare uno spazio nel seminterrato, per Puggelli quelle stanze non hanno le caratteristiche necessarie per ospitare una biblioteca.

Intanto la Regione ha approvato la nascita di un nuovo polo tecnologico a Campi Bisenzio per il settore della meccanica destinato a 600 studenti, mentre il Leonardo da Vinci ha istituito una nuova sezione per accogliere parte dei ragazzi che non hanno trovato posto al Buzzi. Per il prossimo anno Marinelli annuncia un test di orientamento per l'iscrizione: verranno fatte lezioni di chimica, fisica e matematica agli studenti di terza media che vogliono iniziare a frequentare la scuola in modo. "Non possiamo fare test di ingresso - spiega Marinelli - ma con questo percorso i ragazzi possono capire se il percorso scolastico è quello giusto e eventualmente trovare altre soluzioni"

alessandra agrati