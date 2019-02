19.02.2019 h 19:32 commenti

Ampliamento aeroporto: strada politica sbarrata, ormai l'unica speranza di fermare il progetto è il Tar

E' quanto emerso in commissione Controllo e garanzia che oggi ha ascoltato il sindaco Matteo Biffoni dopo che la Conferenza dei servizi ha dato il via libera all'opera

La via giudiziaria rappresenta ormai l'unica speranza che resta a Prato e agli altri Comuni della Piana di stoppare il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze che con la nuova pista porterà aerei in entrata e in uscita sui cieli di questi territori. A metà aprile al Tar della Toscana si terrà l'udienza per i ricorsi contro il decreto ministeriale di Via da parte dei comitati e dei Comuni, tra cui Prato, contrari al progetto. Di lì a poco arriverà la decisione dei giudici amministrativi.

E' quanto emerso nella seduta di oggi, 19 febbraio, della commissione Controllo e garanzia presieduta dalla capogruppo di Forza Italia, Rita Pieri che ha richiesto e ottenuto l'intervento del sindaco Matteo Biffoni alla luce del via libera all'opera da parte della Conferenza dei servizi. Il primo cittadino ha ripercorso le ultime tappe di questa contorta vicenda e ha sottolineato che la contrarietà all'opera e i dubbi sulle competenze attribuite all'osservatorio ambientale sono state messe a verbale anche all'ultima conferenza dei servizi. Ma ormai è chiaro che la strada politica per fermare l'opera è sbarrata e resta in piedi solo quella fatta di carte bollate. Una beffa per Biffoni, che invece ha sempre preferito la prima e ha firmato il secondo ricorso al Tar solo dopo che Prato e Sesto Fiorentino sono state fatte fuori dall'Osservatorio ambientale. "Ho sempre detto che è una sconfitta della politica e che secondo me, e lo dico con grande rispetto per la professionalità dei giudici del Tar, appaltare una decisione così importante per i nostri territori a un soggetto terzo è una sconfitta della politica. Io avrei voluto essere lì dove si decidevano le cose e a controllare come vengono fatte".

Arriva alle stesse conclusioni Rita Pieri, firmataria di entrambi i ricorsi al Tar, quello contro il Pit e quello contro il decreto di Via, ma lanciando una frecciata al Movimento 5 stelle che si è sempre dichiarato contrario all'ampliamento, ricorda che il governo se vuole può fermare il progetto tagliando i fondi a esso destinati: "Un ministro - afferma Pieri - se dice di no all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, può chiudere quel cassetto di finanziamenti per l'opera e non aprirlo più".