Ammortizzatori sociali e accesso al credito, Giacomelli (Pd): "Comune e Regione si facciano carico delle verifiche"

La proposta è che il Comune di Prato attivi un riferimento specifico a cui i cittadini possano segnalare il mancato ricevimento dei sostegni per poi individuare l'ostacolo, e che la Regione si ponga come tramite tra banche e imprese per verificare eventuali anomalie nel rapporto. Comune: indirizzo di posta elettronica attivo dal 16 giugno

“Il Comune si attivi per le verifiche con l'Inps e la Regione faccia altrettanto per quelle sulle banche”. A dirlo, a proposito del ritardo nel pagamento degli ammortizzatori sociali e nelle difficoltà di accesso al credito da parte delle aziende, è l'onorevole del Pd Antonello Giacomelli. “Prendo atto che i tavoli “tecnici” della prefettura riscontrano che per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali sostanzialmente tutto è in regola. Non ho difficoltà a riconoscere l’impegno e la professionalità dei dipendenti dell’Inps ma non ritengo sufficiente che l’iter di gestione delle pratiche sia burocraticamente corretto – il commento di Giacomelli - per me il problema è sostanziale e riguarda la necessità che ogni persona, ogni famiglia abbia effettivamente almeno il sostegno deciso dal governo e dal parlamento per affrontare questa situazione. Può darsi che si tratti di domande formalmente sbagliate dalle aziende oppure che ci si rivolga impropriamente all’Inps per strumenti diversi dalla cassa in deroga (penso al fondo per l’artigianato, ad esempio). Resta il fatto che continuano le segnalazioni di persone e famiglie ancora in attesa del sostegno atteso. Bisogna capire fino in fondo perché accade. Non ha importanza che riguardi l’Inps, la Regione, il Governo. La questione non è quella di stabilire in quali mani può essere passato il cerino ma quella di risolvere concretamente il problema di tante persone e famiglie del nostro territorio”.

Il suggerimento dell'onorevole è quello di attivare un riferimento specifico in capo al Comune al quale possano rivolgersi i cittadini per segnalare il mancato ricevimento degli ammortizzatori sociali con l'impegno di approfondire e chiarire con l'Inps o altri ogni specifica posizione.

Per quanto riguarda l'accesso al credito, l'onorevole dice: “Immagino che sul tema, su cui nonostante le misure adottate sono emerse molte criticità, imprenditori ed artigiani abbiano avuto modo, con la forza delle associazioni, di porre in modo esplicito tutti i problemi al tavolo “tecnico” promosso dalla prefettura con la presenza di Abi. In questo caso semmai potrebbe essere la Regione a porsi come soggetto istituzionale per raccogliere le segnalazioni e verificare se ci sono anomalie nel rapporto tra imprese e banche”.

Il Comune ha fatto sapere che da martedì 16 giugno i cittadini che non hanno ricevuto gli ammortizzatori sociali potranno scrivere a infocassaintegrazione@comune,prato.it











