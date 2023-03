20.03.2023 h 18:08 commenti

Amministrative a Poggio a Caiano, c'è la terza lista: "Il Poggio che vorrei"

Il programma è in corso di definizione e secondo chi lo promuove potrebbe anche essere oggetto di un accordo elettorale

(e.b.)

Potrebbe essere una corsa a tre quella per la conquista del Comune di Poggio a Caiano, chiamato alle urne amministrative il prossimo 14 e 15 maggio. Oltre alla lista di centrosinistra che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente Francesco Puggelli, e a quella della coalizione di centrodestra che sarà rappresentata dal civico Riccardo Palandri, spunta all'orizzonte un terzo gruppo, capitanato da Salvatore Pirronello, 70 anni, pensionato, in passato già candidato sindaco e consigliere comunale tra le fila del centrodestra e dintorni. Il gruppo si chiamerà "Il Poggio che Vorrei" e riprende il nome ed il logo di una lista che era stata presentata alle amministrative del 2013 per provare a riproporre le esigenze e le richieste dei cittadini di Poggio a Caiano. “Troppo spesso – si legge su Facebook - i candidati affrontano tematiche politiche prima ancora che di vita quotidiana. Siamo consapevoli che una poltrona di sindaco rappresenta un buon trampolino di lancio per chi ha ambizioni politiche, ma a noi cittadini interessa che i candidati prendano impegni concreti e che risolvano le piccole cose di tutti i giorni”.Contattato da Notizie di Prato, Pirronello specifica che si tratta “di una lista civica pura, senza nessun partito dietro”, punzecchiando così quella di Palandri che invece è sostenuta da tutti i partiti di centrodestra. Ed è a loro che guarda quando aggiunge: “Cominciamo dal programma. Se sarà condiviso dalle altre liste si può pensare anche a trovare un accordo. Altrimenti andremo avanti per la nostra strada e presenteremo la nostra lista. Io non ho più tessere in tasca e nel gruppo ci sono persone di tutte le idee. Ci rivolgiamo al 40% dei cittadini che non vanno più a votare perché delusi da tutto”.Tra i punti del programma, che sarà limato domani sera in una riunione ad hoc, c'è il ritorno del doppio senso di circolazione nel tratto centrale della regionale 66 (via Cancellieri e via Regina Margherita), ma ci sono proposte anche per migliorare il cimitero e la sicurezza idraulica. Agli altri due contendenti il compito di capire se Pirronello possa essere un elemento di disturbo per la propria corsa e di conseguenza se sia preferibile trovarci un accordo. Per la storia politica di Pirronello e per le proposte programmatiche a cui sta lavorando, appare un problema di dispersione di voti più per il centrodestra ma non è detto che tale motivazione basti al raggiungimento di un accordo. In caso negativo, la corsa sarà a tre.Difficile che scatti la quarta lista, presentata nello specifico dal Movimento 5 Stelle, che non ha ancora completato la riorganizzazione sul territorio. Non è escluso che possa appoggiare i candidati in corsa ma solo sulla base di punti programmatici “identitari”.