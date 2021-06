05.06.2021 h 13:38 commenti

Ammazza il fratello e si suicida, indagini sul movente. Sentiti i familiari delle vittime

I carabinieri, coordinati dal sostituto Boscagli, stanno ricostruendo ri rapporti tra Giacomo e Maurizio Pusceddu, i due fratelli trovati senza vita in via Pomeria a Oste. Nella casa di Giacomo sequestrato molto materiale informatico dalla cui analisi potrebbero emergere spiegazioni al dramma

È ancora oscuro il movente che nella tarda serata di giovedì 3 giugno ha armato la mano di Maurizio Pusceddu, il sessantenne che ha ammazzato con due colpi di pistola il fratello Giacomo, di sei anni più giovane, prima di puntarsi la pistola alla testa e fare ancora fuoco. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto Lorenzo Boscagli, sono in corso e al momento non hanno fatto emergere elementi in grado di spiegare il motivo della tragedia. I corpi dei due fratelli sono stati ritrovati al terzo piano di una vecchia palazzina in via Pomeria a Oste, popolosa frazione di Montemurlo, proprio davanti alla porta dell’appartamento in cui abitava Giacomo e nel quale, per un certo periodo, tempo addietro, aveva vissuto anche Maurizio. I contorni di un dramma ancora tutto da spiegare si fermano alla ricostruzione degli ultimi momenti di vita dei due fratelli: Maurizio si sarebbe nascosto sulla rampa delle scale al quarto piano e avrebbe aspettato il fratello. Un agguato in piena regola: Giacomo sarebbe stato sorpreso mentre apriva la porta di casa. Due colpi di pistola che lo hanno ucciso sul colpo, poi il suicidio. La pistola Beretta 7,65 era detenuta regolarmente da Maurizio Pusceddu che frequentava il poligono. Poco si sa sulla vita dei due fratelli, molto riservati, anzi solitari. Entrambi tessitori, originari del trapanese, da tanti anni trapiantati a Montemurlo; il più giovane non era sposato e non aveva figli, l’altro era separato con figli. L’ex moglie di Maurizio Pusceddu è stata la prima a essere rintracciata dai carabinieri poche ore dopo la tragedia. Le sue dichiarazioni hanno fornito i primissimi elementi agli investigatori per iniziare a scavare nei rapporti familiari alla ricerca del movente. Pare che i due fratelli, ultimamente, avessero avuto qualche discussione ma non se ne conosce il motivo. Maurizio dal 2018 non era più iscritto all’anagrafe del Comune di Montemurlo dove, come il fratello, era residente da anni: “Cancellato dall’elenco per irreperibilità”, ha spiegato l’amministrazione comunale. Il suo ultimo indirizzo risulta a San Marcello Pistoiese. La famiglia Pusceddu è composta da altri sei tra fratelli e sorelle, alcuni già ascoltati dagli investigatori che ancora stanno lavorando per accertare il movente che ha spinto Maurizio a mettere fine alla vita del fratello e alla propria. Pare che i due si frequentassero e entrambi hanno partecipato al pranzo di famiglia il giorno di Pasquetta. I familiari hanno detto di non essere a conoscenza di liti tali da far pensare che potesse accadere qualcosa di così drammatico. I telefonini dei due fratelli, ulteriori accertamenti, altre dichiarazioni e il risultato della perquisizione già fatta nella casa di via Pomeria e ancora da fare nell’abitazione di San Marcello Pistoiese, potranno forse far luce sul dramma familiare. Intanto è al vaglio tutto ciò che è stato sequestrato nell’appartamento di Oste, in particolare materiale informatico in numero considerevole: hard disk, pen drive, pc.

(nadia tarantino)