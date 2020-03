25.03.2020 h 08:45 commenti

Amianto, in arrivo 10 milioni dai Fondi di sviluppo. Bugetti (Pd): "Passo importante per le nostre aziende"

La giunta della Regione Toscana ha approvato l'informativa sul Piano di tutela dall'amianto

“Un provvedimento importante e molto atteso, che arriva certo in un momento nel quale l’attenzione giocoforza è su altro, ma che sarà in grado di mobilitare risorse cospicue per consentirci, finalmente, di pervenire al risultato della gestione ottimale del problema e darà una mano anche alla nostra economia”.

Lo dice Ilaria Bugetti, consigliere regionale Pd e vicepresidente della II commissione, commentando l’approvazione dell’informativa relativa al Piano di tutela dall’amianto da parte della giunta toscana.

Bugetti, nel corso della legislatura, si è occupata a lungo del tema ed è stata la prima firmataria della legge che consentiva, già dal settembre 2017, facilitazioni per la rimozione dell’amianto nelle utenze domestiche e fissava linee guida in attesa del Piano regionale.

“Ora, come ha spiegato l’assessore Federica Fratoni - prosegue Bugetti – l’informativa della giunta passa al vaglio del Consiglio regionale che certamente saprà dare un contributo nel merito delle proposte che daranno corpo al Piano regionale. C’è stato un lavoro lungo, sicuramente complicato per il censimento e il monitoraggio della presenza di amianto negli edifici di tutta la Toscana. I dieci milioni di euro che vengono ipotizzati per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici pubblici sono certamente un fatto notevole e credo sia stato importante indicare la priorità del risanamento delle scuole e degli ospedali. Infine – conclude Bugetti – c’è da dire che, in una fase economica così difficile per il mondo produttivo in rapporto all’emergenza Coronavirus, le risorse che impegnerà la Regione, insieme ad altre, potranno costituire una boccata d’ossigeno per alcune aziende del settore ambientale e dell’edilizia”.

