Ambulatori specialistici e fast track, riorganizzazione in corso al Santo Stefano. Ecco cosa cambia

L'area materno infantile viene concentrata al primo piano sfruttando anche gli spazi lasciati liberi dalla banca

Area materno infantile concentrata al primo piano, dalla degenza agli ambulatori passando dal fast track. E' la principale novità della riorganizzazione di alcuni spazi interni al Santo Stefano. Si tratta di ambulatori specialistici fino a oggi troppo lontani dalle proprie aree di riferimento. Quelli dedicati alla pediatria, attualmente collocati al piano terra del presidio nei pressi della Medicina nucleare, sono stati trasferiti piano negli spazi fino a poco tempo fa occupati dalla banca e poi convertiti ad area sanitaria in modo da ottimizzare il percorso ostetrico neonatale pediatrico consentano una maggiore funzionalità per operatori e pazienti.

Va in questo senso anche lo spostamento dell'area fast track ostetrico-ginecologico, precedentemente collocata al primo piano lato B dell’ospedale in una sede più distante dai reparti di degenza. Ora è in contiguità con il reparto di ostetricia, in una zona distinta dall'area degenza ma vicina. Sono disponibili 5 stanze di cui due sale visita, una stanza per i monitoraggi cardiotocografici ed altre due stanze per la gestione delle pazienti durante il percorso fast track.

Dal piano terra al primo piano sono state trasferite le attività relative alla diagnosi prenatale e alle gravidanze a rischio con allestimento di due sale visita, dotate di ecografo. E' prevista anche una implementazione dei servizi. Nella medesima area un altro spazio è dedicato alla neonatologia ed alla neuropsichiatria infantile ed una ulteriore verrà utilizzata per il percorso puerperio-allattamento in sinergia tra ostetrica e neonatologo.

Gli ambulatori lasciati liberi dai pediatri, saranno utilizzati dalla otorinolaringoiatria, precedentemente al piano terra settore B distanti all’area poliambulatoriale del presidio. Accoglieranno anche le attività di fast track otorinolaringoiatrico.





