Ambulanza donata all’Ucraina dalla Pubblica Assistenza, domenica la partenza da Prato

Il trasferimento sarà effettuato da tre volontari, una delle quali è proprio di origine ucraina: "In questo momento per il mio Paese ogni aiuto ha un valore immenso”

Partirà domenica mattina 26 giugno dalla sede centrale della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” l’ambulanza che il sodalizio ha donato all’Ucraina. Su richiesta di Anpas Nazionale e Toscana l’associazione di via San Jacopo ha accolto con entusiasmo l’invito e ha donato un mezzo dotato di tutte le necessarie strumentazioni al soccorso con medico a bordo, per sostenere la popolazione ucraina martoriata dalla guerra. Il mezzo sarà portto da una squadra di tre volontari che sono già stati in Ucraina dall’inizio del conflitto, per portare aiuti, beni di prima necessità e per far arrivare in Italia molti profughi.

“Abbiamo accolto con gioia – sottolinea Piero Benedetti, presidente della Pubblica Assistenza – l’invito e non appena perfezionato il collaudo del mezzo, averne verificato il perfetto funzionamento delle apparecchiature mediche e aver preparato tutti i documenti burocratici necessari, siamo finalmente pronti all’invio. Nel nostro piccolo siamo onorati di poter contribuire al sostegno dell’Ucraina. Lo abbiamo fatto con raccolte di cibo, beni di prima necessità e farmaci, lo facciamo adesso con la donazione di questa ambulanza”.

Da parte sua, Nataliya Khymyn, volontaria della Pubblica Assistenza e nativa ucraina, che fa parte della squadra in partenza, non nasconde l’emozione: “Sono felice ed emozionata per questo nuovo viaggio, dopo quello effettuato nel marzo scorso e ringrazio con tutto il cuore la Pubblica Assistenza per questa donazione perché in questo momento in Ucraina ogni aiuto ha un valore immenso”.