Ambulanti abusive in via Pistoiese, maxisequestro di verdura venduta illegalmente

La polizia municipale si è trovata davanti ad una distesa di 115 cassette piene di ortaggi senza nessuna indicazione sulla provenienza

Una distesa di cassette di legno e plastica con all'interno verdura di ogni genere e di provenienza sconosciuta. E' quanto si sono trovati di fronte, ieri mattina 9 marzo in via Pistoiese, gli agenti del reparto territoriale centro della Municipale, impegnati in un controllo. Alla fine gli agenti hanno contato 115 cassette che due donne di nazionalità cinese erano intente a vendere pur non avendo alcuna autorizzazione al commercio.

Le due ambulanti abusive sono state portate quindi al comando di piazza Macelli dove è risultato che erano già state sanzionate per la medesima attività negli scorsi mesi, sempre da parte della polizia municipale.

Alle due commercianti irregolari, oltre ai verbali amministrativi, è stato notificato anche un ordine di allontanamento dall'area di via Pistoiese; tutta la merce è stata sequestrata per impedirne il commercio.