05.06.2019 h 17:07 commenti

Ambiente, Spada categorico: "Stop a sperimentazione 5G e riflessione su Gida"

Il candidato sindaco del centrodestra presenta idee e proposte sui grandi temi ambientali. Oltre a ribadire il suo no alla nuova Peretola, specifica che il procedimento di Via sul nuovo termovalorizzatore di fanghi sarà ritirato

Firmare il terzo ricorso al Tar contro l'ampliamento dell'aeroporto, ritirare il procedimento di Via per il termovalorizzatore fanghi di Gida su cui aprire una riflessione, fermare la sperimentazione 5G in attesa di certezze scientifiche e promozione di un progetto di bonifica dall'inquinamento per la falda cittadina. Sono questi i punti cardine del programma elettorale del candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada sul fronte ambientale. Affiancato dall'alleata Marilena Garnier, molto attiva su questi temi, Spada ha ribadito il concetto fondamentale alla base di ogni argomento: "Ci deve muovere il principio precauzionale. Niente passa avanti alla salute dei cittadini".

Cominciamo da Peretola. Spada ha rimarcato che il progetto d'ampliamento attraverso la pista parallela all'autostrada, è targato Pd e che la firma del ministro penstastellato Toninelli al relativo decreto di Via, è stato "un atto dovuto in quanto il procedimento era già concluso", ma anche che grazie allo stop al progetto inflitto dal Tar "il governo sarà un interlocutore serio e attento per potenziare i collegamenti con Pisa e affinchè questa vicenda rimanga un pericolo scampato".

Sul 5G lo stop è categorico "finchè non avremo certezze scientifiche sul fatto che non faccia male" chiosa Spada. Garnier si spinge oltre e ricordando l'esposto presentato poche settimane fa in Procura, per accertare irregolarità nella sperimentazione di questa nuova tecnologia, ipotizza che il taglio degli alberi in viale Montegrappa abbia anche a fare con questo progetto "regalato alla città dall'allora sottosegretario Giacomelli senza tenere conto di molti aspetti e incognite. Per trasmettere il segnale saranno necessarie antenne ogni 150 metri sui tetti delle nostre case e pare proprio che gli alberi ne ostacolino il passaggio. Non vorrei che in viale Montegrappa sia stato tenuto conto di questo".

Su Gida invece, le posizioni divergono seppur leggermente. Per Garnier l'impianto di Fontanelle va spostato e ritiene che l'attuale inceneritore di fanghi e il futuro impianto su cui è in corso la Via regionale non abbiano alcuna ragione d'essere perchè la imminente divisione tra fognatura industriale e quella civile li renderanno inutili. "Con un depuratore che funziona completamente come tale non abbiamo bisogno di altro - ha affermato Garnier - e gli eventuali fanghi d'avanzo possono essere portati via e smaltiti altrove".

Per Spada invece il progetto del nuovo termovalorizzatore di fanghi, tra l'altro caldeggiato dagli Industriali soci di Gida come il Comune, richiede una riflessione: "Quando vincerò, ci metteremo attorno a un tavolo tutti insieme e valuteremo cosa fare di questo progetto. Intanto ritiriamo il provvedimento di Via". Atto, quest'ultimo che Garnier condivide in pieno.

E.B.