Ambiente e solidarietà con "Prato Forest City": laboratorio didattico del Gramsci - Keynes

Gli studenti di quinta hanno piantato stamani quello che diventerà in futuro un vero e proprio boschetto di cui si prenderanno cura nel tempo

Il progetto “Prato Forest City” incontra la solidarietà, con un laboratorio didattico basato sulla piantumazione di alberi ed essenze che le classi quinte del Gramsci – Keynes hanno svolto stamani 28 marzo in via delle Pleiadi.

In occasione dell’inizio della primavera, gli studenti hanno partecipato ad un laboratorio di forestazione che è stato organizzato in prossimità del luogo dove verrà realizzata la Urban Farm, uno dei siti pilota del progetto Prato Urban Jungle. Le classi - che stanno già portando avanti il progetto didattico “Attiva-mente green 2022-2030” - durante il laboratorio hanno provveduto alla piantumazione di quello che diventerà in futuro un vero e proprio boschetto di cui si prenderanno cura nel tempo.

Le piante e gli alberi selezionate per il progetto sono state poi donate dall’azienda Vannucci Piante, questo ha consentito di liberare le risorse economiche inizialmente raccolte dalle classi quinte dell'istituto Gramsci - Keynes per questo scopo, che sono state così destinate alla beneficenza, al Comitato Pro Emergenze Prato per l'emergenza Ucraina. Il laboratorio di piantumazione si è svolto grazie all’aiuto di Consiag Servizi Comuni e ai partner di progetto Legambiente Toscana.