Alzheimer, il 6 aprile taglio del nastro per il nuovo centro di Narnali

Il modulo residenziale si aggiungerà a quello diurno. Per le cure intermedie ancora qualche settimana di attesa per cercare il gestore. Dodici posti letto saranno affidati ai medici di famiglia per evitare il passaggio in pronto soccorso

Sarà inaugurato il prossimo 6 aprile il modulo residenziale del centro Alzheimer di Narnali dove è già attivo il servizio diurno. Per l'attivazione dei 32 posti letto di cure intermedie, ricavati nel ex rsa, bisognerà invece aspettare qualche altra settimana. L'Asl Toscana Centro infatti, ha deciso di dare in gestione tale struttura e il relativo bando non è ancora stato pubblicato. C'è comunque una novità importante pensata per alleviare il sovraffollamento del pronto soccorso. Dodici dei trentadue posti letto saranno affidati ai medici di famiglia per il ricovero diretto di persone in difficoltà senza necessità di passare dal Santo Stefano. E' una goccia nel mare, ma in certe giornate da bollino nero, può significare molto soprattutto per il paziente che così può evitare lunghissime e disagiate attese. Sempre in relazione all'immobile di Narnali, il cui uso è stato in parte ripensato dopo la burrasca giudiziaria legata ai maltrattamenti all'interno della rsa, Comune e Asl hanno formalizzato il passaggio di proprietà dell'area verde chiamata giardino Alzheimer. Nonostante sia già utilizzato dall'azienda sanitaria, il terreno appartiene al Comune. Con un atto di vendita da 236mila euro è stato sanato tutto.

