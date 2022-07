29.07.2022 h 11:38 commenti

Alza il gomito al matrimonio poi si mette alla guida: l'auto verrà confiscata

Un 48enne è stato fermato dai carabinieri di Carmignano mentre procedeva a zig zag sulla strada. Aveva un tasso alcolemico quattro volte sopra il limite e, per di più, era anche senza patente che gli era già stata revocata

Dovrà dire addio definitivamente alla patente di guida, ma anche alla sua autovettura, sequestrata con finalità di confisca, un romeno 48enne residente a Quarrata che stanotte, 29 luglio, è incappato in un controllo dei carabinieri della Stazione di Carmignano mentre si trovava alla guida della sua autovettura in via Pistoiese. Un controllo non proprio casuale visto che ai militari non poteva passare inosservata la condotta di guida tenuta dall'uomo che procedeva a zig zag sulla careggiata.

Sottoposto all’alcoltest, è risultato che il tasso alcolemico dell'uomo superasse il limite di 2 g/l, quattro volte la soglia minima di legge. Questo ha fatto scattare la denuncia per guida in stato di ebrezza.

Ma non solo; gli accertamenti hanno scoperto che il rumeno era sprovvisto di patente di guida, a lui rilasciata dalle autorità del suo paese ma già revocatagli per motivazioni per le quali sono in corso accertamenti. Quindi oltre alla denuncia penale al rumeno è stata contestata la guida senza patente, nonché applicato il sequestro della vettura finalizzato alla successiva confisca.

Il 48enne si è giustificato con i militari dicendo di aver esagerato con l’alcol durante un matrimonio cui partecipava quale invitato.



