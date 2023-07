19.07.2023 h 10:06 commenti

Altro stop per il processo China Truck, nuova interrogazione di FdI al ministro della Giustizia

L'onorevole Chiara La Porta ha depositato un'altra interrogazione parlamentare dopo l'ultima udienza rinviata a ottobre per questioni tecniche. La richiesta: "Effettuare verifiche". E' questo il primo processo che contesta l'associazione di stampo mafioso a cittadini cinesi"

Una interrogazione parlamentare, la seconda dopo quella di gennaio scorso, sullo stop al processo China Truck, frutto di una complessa indagine della Squadra mobile di Prato che nel 2018 portò all'arresto e alla denuncia di decine di cinesi per svariate ipotesi di reato tra cui l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Chiara La Porta, deputato di Fratelli d'Italia, ha nuovamente scritto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per segnalare quello che sta succedendo nelle aule del tribunale di Prato dove il processo è fermo da ormai un anno e mezzo alle questioni preliminari e l'istruttoria, dunque, non è stata ancora aperta.

“Dopo che sono trascorsi più di undici anni dalle indagini e oltre cinque dagli arresti – le parole di Chiara La Porta – abbiamo assistito all'ennesimo stop. Nella nuova interrogazione, chiedo al ministro di effettuare verifiche, attraverso i poteri che gli competono, alla luce dello slittamento ad ottobre dell'udienza dei giorni scorsi. Crea sconcerto il dato che un processo, il primo in Italia che contesta l'associazione per delinquere di stampo mafioso a cittadini cinesi, il cosiddetto 416 bis, non abbia ancora avuto il proprio corso per reiterati motivi tecnici, proprio alla luce del peso giuridico che ha, o meglio, che dovrebbe avere”.

L'ultima udienza, figlia di precedenti rinvii (la prima risale ad un anno e mezzo fa), è stata aggiornata ad ottobre per un problema legato alla trasmissione di un elenco di intercettazioni da far trascrivere al perito del tribunale. L'elenco si sarebbe perso nella strada virtuale tra la procura della Dda di Firenze e il tribunale di Prato. L'incarico al perito, salvo ulteriori intoppi che al momento sembrano remoti, dovrebbe venir affidato, dunque, a ottobre. Solo quando le trascrizioni saranno state fatte e rese disponibili – si parla di centinaia e centinaia di conversazioni in cinese e in svariati dialetti – si potrà aprire il dibattimento.



Edizioni locali collegate: Prato

