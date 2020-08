20.08.2020 h 12:45 commenti

Altri tre agenti aggrediti e feriti in servizio, arrestato 27enne. Il Siulp: "Servono misure serie contro i criminali incalliti"

Dopo l'aggressione a tre poliziotti nella serata di martedì scorso in piazza Ciardi, altri tre sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso in seguito ad un intervento in una sala giochi in piazza Mercatale. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di dimora a Montecatini, ha rifiutato di farsi identificare e ha alzato le mani. Dura reazione del sindacato di polizia

E' successo di nuovo nel giro di poche ore: altri tre poliziotti aggrediti e finiti all'ospedale con lesioni. Dopo quanto successo la sera di martedì scorso in piazza Ciardi ( leggi ), una scena molto simile si è ripetuta nella notte di giovedì 20 in una sala giochi in piazza Mercatale dove una pattuglia delle Volanti è intervenuta in seguito ad una segnalazione del furto di circa 200 euro compiuto da un uomo di origine nordafricana. I poliziotti hanno identificato tutti i presenti ma uno di loro, un marocchino di 27 anni, non solo si è rifiutato di consegnare i documenti ma ha anche colpito gli agenti con violenza e danneggiato la radio portatile in dotazione alla pattuglia. Bloccato, il ventisettenne è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, ha diversi precedenti per droga, lesioni e resistenza e attualmente era sottoposto all'obbligo di dimora a Montecatini e al divieto di uscire di casa nelle ore notturne. La violazione dei provvedimenti ha aggravato la già difficile situazione del magrebino che è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.Dopo la seconda aggressione è intervenuta la segreteria provinciale di Prato del(Sindacato italiano unitario lavoratori polizia). “Esprimiamo la nostra vicinanza ai colleghi rimasti feriti – le parole del segretario Vincenzo Vassallo – non smetteremo mai di ribadire quanto in uno Stato di diritto sia importante difendere e sostenere i tutori dell'ordine che si trovano ad operare in un contesto sempre più violento e insicuro. Abbiamo bisogno che sia restituita la dignità della divisa intesa come Stato ai suoi rappresentanti in veste di pubblici ufficiali. Auspichiamo misure legislative con l'introduzione di reati specifici che tutelino l'operatore durante un accertamento, un fermo o un arresto e che puniscano in maniera severa chi in dette circostanze commetta reati”. Il segretario provinciale del Siulp auspica anche un intervento deciso della magistratura chiamata a giudicare le due aggressioni: “Si auspica – continua Vassallo – che vengano emessi provvedimenti cautelari nei confronti di criminali incalliti sottoposti a misure oltremodo blande in virtù della legislazione in vigore”. Infine la richiesta di strumenti di difesa: “Ad esempio il taser la cui introduzione – ancora Vassallo – è rimasta inattuata”.