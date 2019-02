19.02.2019 h 11:04 commenti

Altri rinforzi per il tribunale, Cgil: "Si poteva fare di più, la situazione è ancora di sofferenza"

Due assistenti giudiziari assegnati in seguito allo scorrimento della graduatoria del ministero della Giustizia. Malucchi: "Le sollecitazioni del sindacato hanno smosso qualcosa, non è la soluzione ma è comunque una via d'uscita". Vizzini: "E' mancato il monitoraggio per una distribuzione più ragionata delle risorse in Toscana"

Mancano sette cancellieri, tre direttori amministrativi oltre al dirigente e cinque funzionari, ma intanto entro la fine di marzo arriverà un assistente giudiziario. Ci sono notizie anche per il tribunale di Prato dallo scorrimento della graduatoria stilata dopo il concorso indetto dal ministero della Giustizia per 800 posti di assistente giudiziario a tempo indeterminato. Al Palazzo di giustizia di piazzale Falcone e Borsellino saranno due i nuovi ingressi: uno - come detto - al tribunale, l'altro all'Ufficio notifiche e protesti (Unep). Due assegnazioni sulle 13 previste in Toscana e sulle 213 previste in tutta Italia.A sentire il sindacato, notizia soddisfacente in termini relativi e meno in termini assoluti. “L'Unep conta in tutto una ventina di persone, il tribunale ne conta 74. Bene l'arrivo di nuove forze, anzi per Prato è un trionfo perché si parla di due assistenti sui 13 a livello regionale, ma manca la proporzionalità – il commento di Walter Vizzini, Cgil – lo dicono i numeri: se si prevede un rinforzo per l'Unep, ragione vuole che per il tribunale se ne devono prevedere tre se non quattro”. L'analisi delle assegnazione spinge ad un'altra riflessione: “Non si capisce perché in altri tribunali dove è riconosciuta dalla Corte d'Appello una situazione ben lontana dal disagio degli uffici giudiziari pratesi, si danno benefici senza che ce ne sia effettivo bisogno. Meglio – ancora Vizzini – sarebbe stato fare un monitoraggio per una distribuzione più ottimale delle risorse”.Parla di “risultato” Sandro Malucchi, segretario generale Funzione pubblica Cgil Prato: “Un risultato per la città e per la giustizia che non risolve ogni problema ma che indica una via d'uscita. Il ministero della Giustizia ha riconosciuto la scarsità di personale amministrativo in cui verso il tribunale pratese anche in considerazione del fatto che si colloca al 19° posto in Italia e al primo in Toscana per processi penali che sono oltre 5.200 per ogni giudice, e al secondo posto in Toscana per sopravvenienza di processi civili. L'aumento del personale di magistratura a seguito della dichiarazione di sede disagiata, combinato con le reiterate richieste e segnalazioni effettuate dalla Cgil, l'ultima appena un mese fa, ha portato all'assunzione di due assistenti giudiziari sui 13 destinati al distretto toscano”.