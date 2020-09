12.09.2020 h 12:10 commenti

Altri quattordici casi di coronavirus nell'area pratese, 52 in più dall'inizio della settimana

Il bilancio dei positivi sale a 720. Nelle ultime 24 ore 138 nuovi casi in tutta la Toscana con il totale che supera quota 13mila. Aumentano, seppur di poco, sia i ricoveri che le guarigioni

Quattordici i nuovi casi di coronavirus nell’area pratese nelle ultime 24 ore, 52 dall’inizio della settimana. E’ il dato che si rileva dal bollettino diffuso oggi, sabato 12 settembre, dalla Regione che conta 138 nuovi positivi in tutta la Toscana con il totale che sale 13.023 mentre a Prato raggiunge quota 720. La rilevazione dei nuovi casi emerge dall’analisi di 6.698 tamponi (oltre 623mila il totale di quelli fatti in tutta la regione). L’età media degli ultimi positivi è 42 anni e, per quanto riguarda le condizioni di salute, il 64 per cento è asintomatico e il 24 per cento manifesta sintomi lievi che non necessitano del ricovero in ospedale. Dei 138 positivi di oggi, 5 sono ricollegabili a rientri dall’estero e uno dalla Sardegna. Nessun decesso è segnalato dalla Regione e dunque il numero delle vittime resta fermo a 1.148 in tutta la Toscana e a 52 a Prato. Sale, seppur lievemente, il numero dei pazienti ricoverati: nei reparti Covid degli ospedali toscani ce ne sono 92, 3 in più di ieri, e sono 18 in rianimazione, uno in più. Dall’inizio dell’epidemia la Toscana conta 9.473 guariti (48 nelle ultime 24 ore): per la maggior parte si tratta di guarigioni virali, cioè persone risultate negative al doppio tampone di controllo . La Toscana è decima in Italia per numerosità dei casi e undicesima per tasso di mortalità.

