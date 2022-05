11.05.2022 h 17:28 commenti

Altri due treni Rock in servizio per la linea Firenze-Prato-Pistoia

I nuovi convogli hanno ognuno sei carrozze a doppio piano, per un totale di 717 posti a sedere. Sono presenti due postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti

Altri due treni Rock si uniscono alla flotta toscana: salgono così a 14 i nuovi Rock arrivati negli ultimi due anni sul totale dei 29 totali previsti dal contratto di servizio. I nuovi treni, spiega la Regione in una nota, sono composti da sei carrozze a doppio piano, per un totale di 717 posti a sedere, hanno maggior spazio per i viaggiatori nelle sedute, finestrini più grandi, portale intranet, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone. Serviranno la linea Firenze-Prato-Pistoia. Uno è già in funzione da lunedì scorso, l'altro è partito per Prato stamani alle 6:02 da Firenze Campo di Marte.

Sul treno sono presenti due postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all'interno del treno. I mezzi sono costruiti in modo da facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità. Sono previsti 18 posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare i modelli di nuova generazione e bagagliere.