Altri due tamponi positivi al coronavirus a Prato. Si tratta di due giovani, un uomo di 30 anni e una donna di 34 che sono arrivati al Santo Stefano questa notte 9 marzo. Entrambi sono ricoverati: l'uomo in malattie infettive (e non in terapia intensiva coem sembrava) con polmonite, mentre la donna al momento non avrebbe sintomi gravi anche se viene monitorata costantemente. I sanitari li hanno sottoposti al tampone che ha dato esito positivo per entrambi. Il 30enne sarebbe stato di recente a Milano per assistere ad un concerto e potrebbe essersi infettato proprio in quella circostanza. I genitori dell'uomo sono operatori sanitari, come lui che lavora in una struttura di Comeana. L'Asl ha già attivato l'indagine epidemiologica per risalire a tutti i contatti avuti dai due giovani positivi. Stamattina sono stati effettuati ulteriori tamponi per la ricerca del coronavirus a persone entrate in contatto con il paziente. Tamponi che sono stati inviati al laboratorio di Careggi per le analisi. Il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e tutta la Giunta stanno costantemente monitorando la situazione ed è stata disposta altresì l'apertura del Coc di Protezione civile. "Invitiamo tutti - spiega Prestanti - a seguire scrupolosamente i comportamenti diffusi dalle autorità sanitarie e a collaborare reciprocamente. È il momento di restare uniti, e del senso di responsabilità civica". Si tratta del terzo e del quarto caso segnalati a Prato dopo la donna di 44 anni arrivata da Firenze e ricoverata in malattie infettive e l'uomo di 42 anni che si trova in isolamento domiciliare con lievi sintomi. C'è poi un paziente positivo ricoverato al Santo Stefano ma proveniente da Empoli.

LA MILIOR SMENTISCE - "Nessuno dei nostri dipendenti è affetto da coronavirus. Gira questa voce ma è una grande, colossale bufala che ci sta danneggiando e che non ha alcun fondamento". Così Alessandro Bresci, direttore generale dell'azienda tessile Milior. Il dirigente ha telefonato alla redazione di Notizie di Prato per smentire categoricamente che uno degli ultimi casi accertati di coronavirus sia dipendente o collaboratore della nota azienda di via Pistoiese, notizia che stava circolando sui social e in molte chat.

"Abbiamo cinquanta persone a lavorare da noi e tutto può succedere - dice Bresci - magari domani la situazione è diversa oppure alla fine saremo gli unici a non essere stati investiti da questo grosso problema, ma al momento non c'è nessun nostro coinvolgimento. Già la situazione è complicata, se poi si mettono in circolazione anche notizie inventate di sana pianta, si produce preoccupazione e danno. E' comprensibile che molti clienti e fornitori nutrano qualche perplessità ma ripeto anche a nome dei titolari della Milior che, ad oggi, nessuno dei nostri dipendenti e collaboratori è risultato positivo al coronavirus".