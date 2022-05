17.05.2022 h 18:41 commenti

Altre quattro strade collegate al depuratore, Seano ora è fuori dalla procedura d'infrazione europea

Il punto sull'intervento, costato 1,4 milioni di euro, è stato fatto stamani da Publiacqua e dal Comune. Oltre l'85% dell'abitato è coperto da depurazione. Ora priorità alle zone con meno di 2mila abitanti senza fognatura e a Carmignano

Con il collegamento al depuratore di via Brunella, via san Giuseppe, via Bosco e parte di via Baccheretana, Seano esce dalla procedura d'infrazione europea come è già avvenuto per Comeana. Bruxelles infatti, impone la depurazione per gli agglomerati urbani sopra i due mila abitanti e a Seano mancavano all'appello queste quattro strade che scaricavano direttamente nell'ambiente. Ora, attraverso due sollevamenti e 2 chilometri di nuova fognatura, i reflui arrivano direttamente al depuratore di Seano. L'investimento di Publiacqua è di 1,4 milioni di euro all'interno di un programma più ampio su Carmignano che supera i 20 milioni di euro. "Con questo intervento rispondiamo con sollecitudine alla procedura di infrazione europea e facciamo del bene all'ambiente. - afferma Lorenzo Perra, presidente di Pubbliacqua - Abbiamo eliminato anche quattro scarichi che erano anche causa di cattivo odore".

Con questo intervento, concluso a fine aprile, l'85% di Seano è coperto da depurazione. Restano scoperti alcuni punti sotto i duemila abitanti: "Resta fuori una piccolissima porzione di statale direzionata verso rio Barberoni - afferma il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti - con Publiacqua siamo intenzionati a portare la rete fognaria per poi collegare tutto alla depurazione".

Ora gli interventi si spostano sull'abitato di Carmignano che entro il 2024 sarà collegato al depuratore di San Colombano per un investimento di 9 milioni di euro: "Un intervento che va a raccogliere i reflui del capoluogo. - prosegue Perra - 8,5 chilometri di condotta, 8 sollevamenti e dieci scarichi che saranno eliminati".

Altri 5 milioni saranno investiti entro il 2024 per potenziare il depuratore di Seano portandolo dagli attuali 10mila ai 15mila abitanti equivalenti. L'impianto di via Copernico oggi serve anche la zona ovest di Poggio, quella pratese del Ponte a Tigliano e Catena di Quarrata il cui vecchio depuratore è stato dismesso, così come quello di Candeli grazie al collettamento dei reflui di Comeana con San Colombano per altri 5 milioni di euro d'investimento.

(e.b.)