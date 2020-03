30.03.2020 h 16:51 commenti

Altre due vittime per il Covid-19 a Prato e c'è il primo morto in Val di Bisenzio

Il bollettino odierno segnala un'impennata nei contagi in provincia che sono stati 27 più di ieri con il totale che sale a 248. Deceduti un uomo di 86 anni e una donna di 94

Altri due decessi per coronavirus a Prato. Li comunica la Regione nel consueto bollettino che viene poi trasmesso anche al ministero e alla protezione civile nazionale. Si tratta di un uomo di 86 anni di Cantagallo e di una donna di 94 di Prato. Salgono così a 14 i morti in provincia dopo aver contratto il Covid-19. Ieri era deceduto anche un 80enne di Iolo, Rolando Paolini.

L'86enne morto a Cantagallo è la prima vittima in Val di Bisenzio. Si chiamava Raffaello Belli e abitava a Carmignanello, ma per noi era semplicemente Lello. "La sua figura, grande, dinoccolata, sorridente, generosa - lo ricorda il sindaco Guglielmo Bongiorno - ha caratterizzato per tanto tempo la nostra piccola/grande comunità. Lello è stato un tessitore, di quelli con le mani d’oro, che sanno accomodare ogni oggetto, non solo il telaio. Ha partecipato con entusiasmo a tutte le aggregazioni che nel paese si sono formate: le Cooperative per la costruzione degli stanzoni e delle abitazioni, il Circolo Arci , il partito, le varie e differenti associazioni. Lo ricordiamo operoso ed efficiente nella cucina della Pizzeria La Rocca, quando, insieme agli altri volontari, ha partecipato alla gestione dell’attività per più di tre anni, sempre disponibile, attento, solare, capace". La donna morta al Prato si chiamava invece Maria Pia Cambi, aveva 94 anni ed era ricoverata al Santo Stefano.

Sempre il bollettino regionale indica un netto incremento nei casi di postività a Prato con 27 persone contagiate in più rispetto a ieri e il totale che sale a 248. Il dato dovrà poi essere cponfrontato con quello comunicato più tardi dall'Asl.

Sono invece 290 i nuovi casi positivi registrati in Toscana con 16 nuovi decessi. Salgono dunque a 4.412 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.395, di cui 279 in terapia intensiva. Anche oggi, da sottolineare il contenuto aumento dei ricoveri, ancora più basso rispetto a quello di ieri: + 9 (ieri l’aumento era stato di +16 rispetto al giorno precedente). Nelle terapie intensive si registra un +4 rispetto ai 275 di ieri.

Cresce ancora il numero di tamponi effettuati in Toscana. Solo nelle ultime 24 ore, ne sono stati fatti 2.520.