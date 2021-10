05.10.2021 h 12:44 commenti

Altre due vittime del Covid a Prato, la metà di quelle Toscane. Ancora bassi i nuovi contagi

Il totale dei decessi in provincia sale così a 641 da inizio pandemia. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 12 dopo i 5 di ieri, scende così l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti

Sono di Prato due delle quattro vittime del Covid segnalate in Toscana. Il totale dei decessi in provincia sale così a 641 da inizio pandemia, dieci dei quali registrati la scorsa settimana. Più tardi l'Asl fornirà ulteriori dettagli sulle due vittime.

Sul fronte dei contagi, fortunatamente, la curva resta bassa con i 12 nuovi casi accertati nell'area pratese nelle ultime 24 ore, che fanno seguito ai 5 di ieri. Numeri che fanno abbassare decisamente l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti, dopo che per settimane Prato era stata tra le più colpite in Italia.

Venendo ai dati regionali, in Toscana sono stati complessivamente 154 i casi di positività al coronavirus, con quasi 20mila tamponi processati tra molecolari e antigenici rapidi, con il tasso di positività che scende allo 0,8% (2,5% per le prime diagnosi). L'età media dei nuovi positivi è di 45 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più). I ricoverati negli ospedali toscani sono 268 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (2 in meno).

seguono aggiornamenti