Altre due spaccate su auto al parcheggio delle Cascine di Tavola, una lettrice: "Dove sono le telecamere?"

La pavimentazione è coperta da vetri dei finestrini mandati in mille pezzi dai ladri che cercano all'interno borse ed effetti personali lasciati incautamente da chi va nel parco per fare sport

E' uno dei punti più battuti dai ladri specializzati in furti su auto, ma nonostante questo non è controllato da alcuna telecamera di sicurezza pubblica. Parliamo del parcheggio all'ingresso del parco delle Cascine lato via Traversa del Crocifisso, teatro di numerosissime spaccate.

Le ultime due in ordine di tempo le segnala a Notizie di Prato una lettrice: "Mi chiedo - scrive - come sia possibile che ancora non siano stati presi provvedimenti visto che è un problema che va vanti da anni. Basterebbero un paio di rilevatori o delle telecamere per acciuffarli. Tanto saranno da sempre le stesse persone che se la ridono perché nessuno fa nulla". Questo parcheggio è così appetibile non solo perchè abbastanza riparato e circondato dalla vegetazione dove i ladri possono nascondersi in attesa di entrare in azione, ma anche dal fatto che tanti cittadini lasciano a bordo del proprio mezzo effetti personali e borse per fare sport all'interno del parco.

Allegata alla segnalazione c'è anche una foto che pubblichiamo. Immortala la distesa di vetri che copre la pavimentazione del parcheggio, chiaro indizio di quanto avviene quotidianamente in questo frequentatissimo luogo e un potenziale pericolo, soprattutto per i più piccoli.

