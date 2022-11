22.11.2022 h 14:19 commenti

Altre cinque start up approdano a Prisma, una si occupa di comunità energetiche

EnCo è stata premiata con 20mila euro da Estracom il suo progetto prevede di creare comunità a Km zero dove si compra e si vende energia. Le altre operano nel campo della moda con attenzione alla sostenibilità e al sociale

Altre cinque start up troveranno casa a Prisma dove, oltre a una sede per un anno avranno anche a disposizione un tutorial, StartupItalia, che le guiderà nel percorso d crescita e di relazione con il territorio. Quattro sono direttamente legate al mondo del tessile (Apuna Sb, Buzztech, Fody e Staiy), la quinta EnCo invece, si occupa di comunità energetiche e ha ottenuto un premio di 20mila euro da Estracom.

L'idea dell'azienda fiorentina è di lavorare sull' energia a Kmzero e, quindi, di una condivisione senza dispersione, ma nello stesso tempo anche di semplificare tutte le procedure burocratiche standardizzandole in modo da replicare velocemente i modelli utilizzando una piattaforma digitale. "La realtà pratese - ha spiegato Stefano Ravagnan - è una sfida per il nostro progetto, visto che da una parte ci sono aziende energivore e piccole. Dall'altra però, vogliamo anche rivolgerci ai singoli cittadini che possono creare delle comunità energetiche a Km 0 con incentivi da parte della Comunità europea".

La piattaforma verrà testata nelle prossime settimane su un panel di utenti che ha dato la propria disponibilità a partecipare alla sperimentazione. Il modello, potrà essere utilizzato anche per condomini vicini dove uno produce energia tramite pannelli solari e la vende al dirimpettaio costituendo così una comunità energetica.

"Il progetto di Enco - ha spiegato Fabio Niccolai direttore generale di Estracom - rappresenta pienamente gli obiettivi che il nostro premio speciale indicava e sono in linea con le azioni del Gruppo Estra per la mitigazione del cambiamento climatico".

Le altre imprese selezionate, una è nata a Berlino, invece sono strettamente legata al tessile e alla moda. Apuana Sb si occupa di digitalizzazione sostenibile del manifatturiero Made in Italy Fody di tessile sostenibile dando nuova vita agli scarti tessili a distanza attraverso la collaborazione con soggetti emarginati, Buzztech di consulting e data analytics e infine Staiy di sostenibilità attraverso una piattaforma che permette ai consumatori di informarsi sulla tracciabilità.

"La presenza di ulteriori start up all'interno di Prisma - ha spiegato l'assessore all' innovazione Benedetta Squittieri - permetterà di rafforzare ancora di più il rapporto fra innovazione e distretto con un'attenzione particolare alla sostenibilità, all'economia circolare e all'efficientamento energetico, tema a cui il Comune dedicherà 10 milioni di euro, risorse ottenuti con i bandi di un anno fa del Mise".

