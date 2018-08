23.08.2018 h 10:59 commenti

Altra notte di caos al pronto soccorso, quarantenne prende un estintore e lo scarica sul muro

E' successo intorno alle 4.30. I sanitari hanno avvertito la polizia. L'uomo ha dato in escandescenza creando il panico tra le tante persone in attesa del loro turno

Ha perso la testa, ha afferrato un estintore e lo ha scaricato contro il muro esterno del pronto soccorso. Un'altra notte difficile per il Santo Stefano. L'ultimo episodio risale alle 4.30 di giovedì 23 agosto. Protagonista un uomo italiano che, incurante della presenza di numerose persone in attesa di essere visitate o avere notizie di amici e parenti, ha dato escandescenza creando il panico. L'uomo ha staccato un estintore da una parete del pronto soccorso, è uscito all'esterno e urlando lo ha scaricato contro il muro. I sanitari non hanno potuto fare altro che avvertire la polizia che, una volta intervenuta, ha riportato l'uomo alla calma.



