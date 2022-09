27.09.2022 h 13:29 commenti

Alternanza scuola lavoro a Dublino per dodici studenti del Marconi

Un mese di esperienza lavorativa per gli alunni dell'indirizzo grafico, meccanico e elettrotecnico grazie al progetto Vetter finanziato con fondi europei tramite la Regione Toscana. Due neo diplomati assunti in Bulgaria

Un mese di alternanza scuola lavoro a Dublino per dodici studenti dell'istituto Marconi, che tra giugno e luglio sono stati impegnati a ridisegnare i siti di una biblioteca e di un' industria di servizi, ma anche nelle officine meccaniche ed elettroniche di alcune aziende irlandesi.

Un' esperienza formativa che ha entusiasmato i ragazzi ed è stata possibile grazie al progetto Vetter-Promoting Vet attractiveness and skills through mobility, cofinanziato dal Programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-20, nell’ambito del progetto della Regione Toscana Giovanisì.

"L'alternanza scuola lavoro – spiega il dirigente scolastico Paolo Cipriani, – per i nostri ragazzi è fondamentale, e questa vissuta all' estero ancora di più. E' stata anche un'occasione culturale oltre che di vita: i ragazzi per un mese hanno vissuto lontano dalle famiglie, in autonomia e monitorati da due professori. E' stata fatta una severa selezione, visto che i posti a disposizione erano pochi rispetto alle domande che sono arrivate".

Opportunità non solo di formazione ma anche di lavoro per gli studenti dell' istituto di via Galcianese: due neo diplomati sono stati assunti da un'azienda meccanica in Bulgaria.

Ecco i nomi dei partecipanti: Mattia Bardazzi, Martina Franceschi, Elisa Martini, Dario Salpietra e Alice Frosini (Servizi commerciali - Design della comunicazione visiva e pubblicitaria); Silvio Gargiulo, Lorenzo Pocai, Valentino Lin Zhen Zheng, Lorenzo Mocchia e Gianni Hu (Manutenzione e assistenza tecnica elettrico/elettronico); Filippo Masi (Manutenzione e assistenza tecnica termoidraulica) e Gioele Qu (Manutenzione e assistenza tecnica mezzi di trasporto). Contemporaneamente il Marconi sta portando avanti un percorso di alternanza scuola - lavoro con studenti con lieve disabilità, stavolta in Spagna: "Sono quattro ragazzi - conclude Cipriani - seguiti da due docenti presenti in loco e tutto sta andando molto bene. È un’esperienza sulla disabilità molto importante, quasi unica nel suo genere".

