Il rischio colpi di calore non riguarda solo bambini e anziani, ma anche i lavoratori dell' edilizia ,in particolare quelli che lavorano in cantieri all' aperto.

L' allarme arriva da Enrico Menici della Filca Cisl " Lavorare sui ponteggi con 38 gradi e il sole a picco, è sicuramente un fattore di rischio, infatti esiste la possibilità di utilizzare la cassa integrazione per eventi meteorologici come si fa nelle giornate di pioggia. In realtà se per il maltempo è una prassi diffusa, ma per il caldo nessuno la utilizza, anzi nella provincia di Prato una sola azienda ha fatto ricorso a questo ammortizzatore, nonostante siano tanti i lavoratori che chiedono più tutele".

Secondo i dati della cassa edili gli addetti sono 2.100 (ottobre 2021/marzo 2022) e la massa salari stimati 29milioni,di euro numeri in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente dove gli addetti erano 1.590 e la massa salari di 22milioni di euro. "L''altra soluzione- continua il sindacalista- potrebbe essere di anticipare, dove è possibile, l' orario di ingresso in modo da smettere alle 14. Le alte temperature oltre favorire infortuni sul lavoro, possono fare insorgere anche malattie"

