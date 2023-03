16.03.2023 h 15:46 commenti

Alta Val di Bisenzio a rischio spopolamento, le proposte della parlamentare La Porta

La deputata di Fratelli d'Italia ha presentato due proposte di legge: una per la costituzione di una zona franca montana e l'altra per l'abolizione del tetto minimo di 10 alunni per la costituzione di una classe negli istituti comprensivi

L'alta Val di Bisenzio rischia di spopolarsi per mancanza di servizi, nonostante negli ultimi anni alcune famiglie abbiano deciso di tornarci a vivere attratti soprattutto da affitti e costi delle case decisamente meno cari rispetto a Prato.

Un problema che è stato sollevato dalla parlamentare di Fdi Chiara La Porta che, nei mesi scorsi insieme al collega di partito Alessandro Amorese, ha presentato due proposte di legge: una per la costituzione di una zona franca montana, per agevolare famiglie e imprese che decidono di vivere e produrre in queste zone, e l'altra per l'abolizione del tetto minimo di 10 alunni per la costituzione di una classe negli istituti comprensivi. Una prospettiva che potrebbe diventare reale per la scuola dell' infanzia di Luicciana che a settembre rischia di non riaprire. "Questa proposta è in discussione alla commissione cultura è un tassello fondamentale per evitare che nel giro di pochi anni si chiudano le scuole e quindi si assista a un ulteriore spopolamento". Per quanto riguarda la zona franca si chiedono agevolazioni fiscali per le famiglie che tornano a vivere in montagna e per le aziende che oltre ad avere in loco la sede operativa abbiano almeno il 50% dei dipendenti residenti in un raggio di 40 km. "Chiediamo anche interventi di sburocratizzazione proprio in virtù della mancanza di alcune infrastrutture. penso ad esempio ad internet e quindi all'esenzione della fattura elettronica".

La proposta di La Porta trova il consenso dio Alessandro Logli capogruppo Fdi a Cantagallo e di Tommaso Cocci consigliere provinciale che si levano anche qualche sassolino dalla scarpa per quanto riguardo la situazione scolastica in alta val di Bisenzio: "Il sindaco Bongiorno pochi giorni fa, si lamentava della situazione scolastica. Adesso che il problema si è manifestato, si mostra indignato, addossando la colpa all’attuale Governo e al ministro Valditara. Cosa ha fatto il centrosinistra in Regione ed al Governo negli ultimi 10 anni sul tema? Assolutamente niente".

Le due proposte di legge sono un primo intervento per quanto riguarda i Comuni montani, secondo gli ultimi dati più di 200 comuni non hanno nemmeno una piccola attività commerciale. "Nel programma del governo - continua la deputata - c'è il decreto montagna un impianto organico e non a spot , ma nel frattempo non possiamo permetterci lo spopolamento, anche in un ottica di presidio ambientale: molti dei disastri che si sono verificati negli ultimi anni sono stati causati dall'abbandono, se le popolazioni si spostano nessuno cura più il territorio".

