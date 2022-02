02.02.2022 h 18:37 commenti

Alta tensione nel Pd per la localizzazione dell'hub per il tessile

Al termine della Direzione di ieri, conclusa a notte inoltrata, il segretario provinciale Marco Biagioni ha tirato le fila: "Avanti tutta, non è ammissibile non partecipare al bando ministeriale".

Venerdì Comune di Prato, Alia servizi ambientali e imprese presenteranno il progetto dell'hub del tessile per il riciclo degli abiti usati e degli scarti di lavorazione che parteciperà al bando ministeriale in scadenza il prossimo 14 febbraio per ottenere i fondi del Pnrr. Nel Pd però non c'è unanimità sulla localizzazione dell'impianto, unica tra le 14 studiate a non presentare problemi rispetto ai requisiti richiesti dal bando. Come anticipato da Notizie di Prato , sarà lungo via di Baciacavallo, nel terreno che si trova tra Gida e il campo di calcio del Paperino, ora usato da Alia come deposito di campane e cassonetti.Una scelta che non piace a una parte degli zingarettiani e che è emersa ieri sera, 2 febbraio, in Direzione, la prima del neo segretario provinciale, Marco Biagioni, terminata a notte inoltrata.Tra i contrari il tesoriere Marco Martini, la consigliera comunale Monia Faltoni e la consigliera regionale Ilaria Bugetti che ritengono quell'area già sovraccarica di opere a impatto ambientale.precisa che la sua non è una posizione personale: "Ascolto il disagio che arriva dai territori. - afferma - I tempi sono rapidissimi e non consentono la condivisione e la concertazione necessaria. Ho parlato anche con i rappresentanti delle attività produttive per i quali conta l'impianto e non deve sarà collocato. Credo quindi che valga la pena fare un ultimo tentativo per una localizzazione alternativa che dia una risposta al disagio dei territori e alle necessità delle imprese".Una richiesta, la sua, arrivata fuori tempo massimo, dato che tra pochissimi giorni scade il bando. Una posizione che ilnon accetta: "Non si può galleggiare.- afferma - Abbiamo esaminato 14 siti, anche a Vaiano e a Montemurlo, e solo questo non aveva aspetti escludenti. Magari si potesse trovare un altro posto ma non ne esistono con le caratteristiche indicate dal bando. Aspettare ancora vuol dire ammazzare il futuro di questa città. Se vogliamo partecipare a quel bando, questa è la collocazione. Non ci sono altre possibilità. Chi afferma il contrario dice no al bando. E' un affronto alla città e al suo tessuto economico. Un danno incredibile per la manifattura tessile, una sconfitta clamorosa per tutti. O si è favorevoli o si è contrari, senza nascondersi dietro la localizzazione". L'assessore Barberis rincara la dose: "Non ci sono alternative. Quindi la scelta politica è partecipare o non partecipare al bando".