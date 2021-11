08.11.2021 h 14:24 commenti

Alta adesione allo sciopero dei dipendenti Alia, più vicina la ripresa della trattativa

Il 90% dei dipendenti oggi si è astenuta dal lavoro. Alla base della protesta il mancato rinnovo del contratto e la possibilità da parte del gestore di esternalizzare i servizi. Sindacati fiduciosi di trovare un punto d'incontro

Oltre il 90% dei dipendenti di Alia a Prato ha aderito allo sciopero indetto per oggi 8 novembre da Cgil, Cisl, Uil e Fiadel. Una delegazione pratese ha partecipato anche al presidio organizzato davanti alla sede di Alia di Firenze in via Baccio da Montelupo. "Un buon risultato - commentano i sindacati - il 10 novembre è stato convocato l'unitario con tutti i rappresentanti per vedere se ci sono margine per riaprire le trattative". La giornata di sciopero di oggi, infatti, è stata proclamata a livello nazionale in seguito al mancato accordo sul rinnovo del contratto e alle richieste non accolte di evitare l'esternalizzazione dei servizi, operazione che potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro, una maggiore formazione per il personale, il consolidamento delle relazioni industriali per evitare la cancellazione della contrattazione sindacale e il mantenimento degli attuali orari di lavoro per evitare l'utilizzo esasperato della flessibilità.

Intanto Alia ha inviato una lettera ai sindacati in cui " preso atto dell'alta adesione allo sciopero, l'amministratore delegato e il presidente si impegnato ad attivarsi presso l'associazione datoriali per facilitare positivamente lo sblocco delle trattative".