Alluvione, sospeso il pagamento dei mutui: ecco come fare per chiedere lo stop alla propria banca

Confconsumatori Toscana spiega come stoppare il versamento della rata, come regolarsi con le bollette di acqua, luce e gas e come rapportarsi con le assicurazioni se si è stati danneggiati dal maltempo del 2 novembre

Pubblicata l’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile con la quale è stata adottata la misura di sospensione del pagamento della rata dei mutui per 12 mesi. Lo fa sapere Confconsumatori Toscana. “La misura – scrive in un comunicato l'associazione – è già operativa per disposizione dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, che ha richiamato il protocollo di sospensione siglato con le associazioni dei consumatori. La sospensione non è automatica ma deve essere chiesta alla propria banca e nell’occasione scegliere se sospendere tutta la rata oppure solo una parte, valutando i costi della posticipazione”.

Confconsumatori ricorda anche che Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha approvato un primo provvedimento di urgenza che sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) alle utenze e forniture situate nel territorio delle province di Prato, Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia colpite dall'alluvione del 2 novembre . “La sospensione – si spiega – non comporta però l’annullamento e dunque le bollette dovranno essere pagate successivamente. Le sospensioni si applicano anche alle morosità precedenti al maltempo”.

Confconsumatori chiede che la Regione o le società di erogazione dei servizi pubblici si facciano carico delle bollette di luce acqua e gas dei cittadini coinvolti nell’alluvione per il mese di novembre come primo segno tangibile, immediato e reale, del rimborso agli alluvionati senza aspettare i tempi lunghi della burocrazia; non solo: la richiesta riguarda anche l'annullamento di ogni forma di fatturazione per tutto il periodo di non utilizzo dell’immobile, compreso il tempo necessario per i lavori di ripristino.

Infine, l'associazione dei consumatori ricorda che i cittadini possono richiedere alle proprie assicurazioni, se il loro contratto lo comprende, il risarcimento dei danni a immobili, mobili e macchine. Per informazioni scrivere via WhatsApp al numero 380-4640227 o inviare una e-mail a confconsumatori.fipopt@gmail.com.



