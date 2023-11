08.11.2023 h 13:41 commenti

Alluvione, la Lav salva quattro pastori maremmani intrappolati in un allevamento

Numerosi gli interventi per aiutare animali in difficoltà: a Villa Fiorita portati in salvo 28 tra conigli, cavie e pappagalli. L'Oasi felina lancia l'iniziativa dell'affido temporaneo per i gatti delle famiglie alluvionate

La macchina dei soccorsi durante l'alluvione si è mossa anche per gli animali. In prima linea la Lav che ha portato a termine tre grossi interventi e l'Oasi felina la Bogaia che ha lanciato l'iniziativa di un'adozione temporanea dei gatti che vivono in famiglie alluvionate.





Il 2 novembre la Lega anti vivisezione ha messo in salvo 28 fra pappagalli, conigli nani e cavie che si trovano in un allevamento in zona Villa Fiorita. Purtroppo sette animali non sono sopravvissuti. Gli interventi sono poi continuati con la collaborazione dell'unità di emergenza attivata da Roma dotata di un Pick up per raggiungere le zone più disagiate. Il salvataggio più importante è quello in via di Bogaia, sempre in un allevamento, dove sono stati messi in salvo quattro pastori maremmani, un pony e tre pecore, il resto degli animali da cortile sono purtroppo annegati. "La situazione era disperata- ha spiegato Cristiano Giannessi responsabile Lav Prato - gli animali era sotto l'acqua da un giorno, i più alti si sono salvati, per gli altri era impossibile".I sopravvissuti sono stati trasportati in clinica dove sono giunti in stato di ipotermia, e ora sono stati temporaneamente affidati ad alcune famiglie. "In accordo con il Comune - ha annunciato Giannessi - la prossima settimana inizieremo un censimento delle colonie feline per vedere anche di cosa necessitano".

E a proposito di gatti anche alla Bogaia il lavoro non è mancato. I volontari sono riusciti a ripristinare il giardino sommerso dall' acqua, per fortuna la notte dell'alluvione i gatti sono stati trasportati al piani superiore. Uno che ha rischiato di annegare è stato salvato dai volontari. Restano tanti i danni, soprattutto alle cucce di legno poste all' esterno, ma la generosità di molti ha fatto arrivare pancali e nuove strutture di riparo. "Ci sono arrivate tante donazioni, anche dall' estero, che stiamo distribuendo a chi ci chiede aiuto - fanno sapere dall'Oasi felina - in modo particolare alle colonie di Schignano e di Campi Bisenzio". Intanto è stata anche lanciata l'iniziativa dell'a donazione temporanea dei gatti ce vivono in famiglie alluvionate. "Nella nostra struttura - spiegano dalal Bogaia - siamo al completo, però abbiamo ricevuto tante chiamate sia da famiglie bisognose sia da persone disposte ad accogliere per qualche tempo i gatti. Una bella storia di solidarietà".