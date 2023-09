21.09.2023 h 12:30 commenti

Alluvione in Libia, vigili del fuoco di Prato a Derna. Il comandante provinciale a capo del contingente italiano

Stefania Fiore è tra i cinque pratese partiti da Ciampino. Sarà lei a guidare il gruppo dei quaranta pompieri italiani impegnati nelle operazioni di soccorso. Al lavoro personale specializzato in vari ambiti

Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Prato impegnati nella missione in Libia per dare soccorso alla popolazione colpita dall'uragano Daniel. Dalla caserma di via Paronese sono partiti il comandante, Stefania Fiore, e quattro unità di personale operativo; il gruppo si unirà ad altri colleghi per formare una squadra di quaranta persone che avrà come team leader proprio Stefania Fiore. Il nucleo pratese è partito nella mattina di oggi, giovedì 21 settembre, dall'aeroporto di Ciampino con un aereo Falcon 900 e una volta che il gruppo sarà composto, darà il cambio a quello da diversi giorni presente a Derna, nella zona nord-est del Paese. Dunque, ad una settimana dall'inizio della missione, continua il lavoro dei vigili del fuoco italiani. Tra loro pompieri specializzati nel soccorso acquatico, membri del team Tast (Techincal assistence and support team), esperti per interventi connessi al rischio Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), unità specializzate in Telecomunicazioni e comunicazioni in emergenza.Il lavoro è particolarmente delicato e impegnativo. Difficili le operazioni di ricerca dei dispersi, svolte in collaborazione con l'Esercito italiano: le abitazioni sono completamente invase da fango e detriti. Più di 20mila i morti. Un primo contingente di vigili del fuoco era partito mercoledì della scorsa settimana dall'aeroporto di Pisa.