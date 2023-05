26.05.2023 h 15:32 commenti

Alluvione in Emilia Romagna, parte la raccolta fondi del Comitato Città di Prato

A partire da oggi i cittadini possono donare il proprio contributo per aiutare le popolazioni finite sotto acqua e fango. Ecco come fare

Il Comitato Città di Prato pro Emergenze onlus ha lanciato una campagna per la raccolta fondi finalizzata a portare aiuti e soccorso alle popolazioni travolte dall’alluvione che ha colpito la Regione Emilia Romagna nei giorni scorsi.

Nato oltre 20 anni fa dall’impegno delle molteplici realtà istituzionali, associative ed imprenditoriali del territorio, il Comitato si è sempre contraddistinto per il suo intervento di solidarietà verso le popolazioni colpite da calamità naturali ed eventi disastrosi. Come il terremoto che a più riprese colpì il centro Italia qualche decennio fa e lo tsunami che investì l’Oceano Indiano nel 2004 per citare i disastri più lontani nel tempo fino ai recenti eventi quali il Covid19, la guerra in Ucraina ed il terremoto in Turchia-Siria. I cittadini hanno sempre dimostrato grande generosità.

A partire da oggi, per chi lo desidera, è possibile partecipare alla campagna di aiuto a favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

Per chi volesse effettuare donazioni i riferimenti sono:

Codice IBAN per le donazioni: IT31A0306921531100000005806

Intestatario del conto: Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlus

Causale: "Alluvione Emilia Romagna"

Istituto creditizio: Banca Intesa Sanpaolo







