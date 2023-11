13.11.2023 h 12:34 commenti

Alluvione, danni milionari agli impianti sportivi. Gravina (Figc) a Prato e Vaiano per promettere aiuto

Il presidente in visita agli impianti dell'Asd PratoNord che ha danni per oltre 400mila euro e quello de La Briglia (800mila euro) dove oltre al campo serve anche rifare strada e parcheggio

Un fondo speciale della Figc per le società sportive che hanno subito pesanti danni dall'alluvione del 2 novembre. Lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina che questa mattina, 13 novembre, ha visitato Asd PratoNord alluvionata dall'esondazione del fiume Bardena e il campo de La Briglia a Vaiano.

"Come è stato fatto per l'Emila - ha annunciato il presidente - instituiremo un fondo speciale per permettere di ripartire alle società sportive che sono il cuore pulsante di tutta l'aggregazione del territorio. Un patrimonio che non possiamo disperdere".

Sarà gestito dalla Federazione regionale in tempi brevi, delle modalità se ne parlerà giovedì in consiglio di federazione nazionale.

Il Prato nord (l eggi ) è una delle società sportive che ha subito i maggiori danni in seguito all'esondazione della Bardena che scorre a poche decine di metri dalla struttura. Una cifra stimata per difetto a 400mila euro per rimettere il campo centrale e il sintetico utilizzato per la scuola calcio, sono circa 300 i tesserati. "Abbiamo trovato un compromesso per finire la stagione - ha spiegato il presidente Roberto Degli Innocenti - per il sintetico verranno fatti dei tagli per risistemate le zone più disastrate, per il centrale bisogna aspettare che asciughi ma poi va completamente rifatto". Anche l'amministrazione farà la sua parte "La visita di Gravina - ha spiegato l'assessore allo sport Simone Faggi - lancia un messaggio concreto: le risorse ci sono e per noi è fondamentale rimettere in moto questo presidio sportivo e sociale, determinante per la parte nord della città".

Se Prato piange Vaiano non ride, il sindaco Primo Bosi ha consegnato a Gravina un progetto di fattibilità tecnico economica di 800mila euro per il rifacimento del campo da calcio, ma anche delle infrastrutture per raggiungerlo, a partire dal parcheggio su via Fattori che è inagibile. "Per il centro de La Briglia - ha ricordato il sindaco - questa struttura non solo ha una valenza sportiva, ma anche di aggregazione per questo è urgente che possa ripartire il prima possibile".

