05.01.2024 h 13:56 commenti

Alluvione, Alia tira le somme: 80mila tonnellate di rifiuti rimossi dalle strade. Interventi per 24 milioni di euro

L'azienda: "Conclusa la fase dell'emergenza, entro la fine del mese il ritorno alla completa normalità". Il bilancio riguarda tutti i territori alluvionati. Solo nella provincia di Prato ritirate oltre 12mila tonnellate di rifiuti provenienti dalle famiglie. Appello al Governo: "Abbiamo agito prontamente e generosamente, ora aspettiamo il rimborso"

Qualcosa come 12.700 tonnellate: tanti i rifiuti che Alia ha raccolto in tutta l'area pratese colpita dall'alluvione. Una quantità enorme, ancora di più se si pensa che è solo quella riferita ai rifiuti provenienti dalle utenze domestiche (famiglie). A due mesi dall'alluvione è tempo di bilanci. Alia tira le somme e mette in fila i numeri di tutto il lavoro fatto nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia finiti in ginocchio. Un lavoro pesante anche da un punto di vista economico: 24 milioni di euro. Un impegno enorme e senza precedenti per liberare dai rifiuti le strade (più di 300 solo tra Prato e Montemurlo, oltre un migliaio in totale) e riportare la normalità andata persa nelle ore dei violentissimi nubifragi, degli allagamenti dovuti alla tracimazione di fiumi e corsi d'acqua e delle migliaia di case, capannoni, scantinati, strade e piazze inghiottite da fango e detriti.

Il grosso del lavoro è stato fatto nel primo mese con picchi quotidiani di 230 squadre e 160 mezzi all'opera nei territori alluvionati. Alia ha tolto, complessivamente, 80mila tonnellate tra fango, terre e rifiuti. Il materiale raccolto presso le utenze domestiche ha superato le 35mila tonnellate. Tra l'area pratese, la piana pistoiese, l'empolese e Campi Bisenzio, sono stati 102mila gli abitanti interessati dall'intervento dell'azienda che non ha solo rimosso i materiali: necessario, infatti, spazzamenti e lavaggi stradali per un totale ripristino.

Ad oggi, venerdì 5 gennaio, risultano libere (ad eccezione di una a Quarrata) tutte le aree individuate per l'accumulo dei rifiuti da inviare in discarica.

Parallelo il lavoro fatto per le aziende: 270 le richiesti di rimozione rifiuti, 110 le pratiche già chiuse per un totale di 3.500 tonnellate di materiali classificati come speciali e dunque avviati a smaltimento secondo iter diversi da quelli delle utenze domestiche. Montemurlo e Vaiano sono state le aree con il più alto numero di richieste provenienti da utenze non domestiche.

“Adesso possiamo dirlo – il commento del presidente di Alia, Lorenzo Perra – la fase acuta dell'emergenza è ormai alle spalle non solo per quanto riguarda le famiglie ma anche per le imprese. Le poche criticità che restano, saranno risolte entro la fine di gennaio”.

La gestione dei rifiuti ha rappresentato uno dei capitoli più impegnativi in assoluto della fase post-alluvione: “Il lavoro messo in campo in queste settimane – le parole dell'assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni – ha consentito un progressivo ma deciso ritorno alla normalità. La Toscana, in linea con le disposizioni del capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile – ha scelto di farsi carico dei rifiuti attraverso il lavoro instancabile di Alia”.

Complessivamente Alia ha impegnato 24 milioni per gli interventi post alluvione. Una cifra enorme che ha spinto il presidente – a chiedere un aiuto al Governo. “Abbiamo agito prontamente e generosaente per aiutare la Toscana – si spiega – adesso chiediamo un riconoscimento del nostro impegno e il rimborso dei fondi investiti in modo che sia possibile continuare a svolgere il nostro ruolo di servizio pubblico in modo efficace e sostenibile”.

Capitolo a parte su quella che è diventata un'emergenza nell'emergenza: l'abbandono di rifiuti non alluvionati. Una pratica che non solo ha vanificato a momenti il lavoro di Alia, ma ha prodotto un aumento dei costi per la collettività. Da un'analisi dell'andamento delle richieste di ritiro a domicilio degli ingombranti, è risultato un calo del 20 per cento rispetto al periodo precedente all'alluvione. A questo proposito sono stati incrementati i controlli degli ispettori ambientali.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus