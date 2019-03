04.03.2019 h 15:06 commenti

Allungò le mani sulla giovane infermiera del padre: condannato

L'uomo dovrà scontare un anno e otto mesi di reclusione per aver palpeggiato il seno e le parti intime della donna

Allungava le mani sull'infermiera che, per conto di una cooperativa, prestava assistenza a domicilio al suo babbo, anziano e malato di Alzheimer. Lei denunciò gli approcci subiti in un paio di occasioni, raccontò che il figlio dell'ammalato che accudiva le aveva toccato il seno e tentato di palpeggiare le parti intime.

Oggi, lunedì 4 marzo, l'uomo, accusato di violenza sessuale, è stato condannato a un anno e otto mesi dal collegio giudicante del tribunale di Prato che ha riconosciuto l'attenuante della lieve entità. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena decisamente più alta: 3 anni e 4 mesi. I fatti risalgono a giugno del 2015; la giovane infermiera li raccontò in aula piangendo, dicendo di aver fermamente respinto il figlio del paziente e di essersi anche messa in malattia per evitare di tornare di nuovo in quella casa.

La prima volta che l'uomo la toccò – sempre secondo la denuncia e la successiva ricostruzione processuale – l'infermiera si confidò con una collega, mentre il secondo approccio fu descritto in una relazione inviata alla cooperativa per la quale lavorava. L'imputato, difeso dagli avvocati Massimo e Carlotta Taiti, ha sempre negato ogni addebito ma i giudici non gli hanno creduto.



