11.12.2023 h 12:02 commenti

Alloggi universitari, in via Muzzi nascerà il primo Studentato cittadino

Sarà realizzato in uno degli antichi palazzi di proprietà di una famiglia fiorentina che è in trattativa con l'amministrazione comunale. Da ieri, invece, è stato chiuso l'ostello comunale Nuovo Magnolfi per lavori di ristrutturazione che dureranno un anno

In via Muzzi, in una dei palazzi antichi che si affacciano sulla centralissima via, verrà aperto uno studentato. La proprietà, una famiglia fiorentina, è in trattativa con l'amministrazione comunale anche se a oggi un piano di ristrutturazione dell'immobile non è ancora stato presentato ufficialmente. Una struttura che viene richiesta soprattutto dagli studenti del Pin che faticano a trovare alloggi in città e, che di fatto, non è mai stata realizzata a Prato nonostante varie ipotesi presentate negli anni. L'unico studentato è quello in via Galilei nella fabbrica Calamai, ma è destinato agli studenti stranieri.

L'ostello comunale, realizzato dopo la ristrutturazione del vecchio orfanotrofio, comprende 22 stanze e si trova al secondo e al terzo piano dell' edificio, mentre a piano terra c'è la cucina attrezzata e lavanderia a disposizione degli ospiti, un servizio bar sempre aperto con possibilità di prenotare il servizio pranzo e cena o da asporto. Al piano terra è stato realizzato il teatro Magnolfi dato in gestione alla Fondazione Metastasio. L'immobile è quindi comunale e il servizio era gestito dalla Cooperativa Alice. Intanto da ieri,10 dicembre, il nuovo ostello Magnolfi ha chiuso i battenti per un ristrutturazione ormai non più rimandabile. "I lavori - ha spiegato l'assessore alla cultura Simone Mangani - dureranno almeno un anno e riguarderanno soprattutto i servizi igienici".

aa