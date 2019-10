Niente case popolari all'ex Valore di via Filzi. Il bando regionale per l'acquisto dal libero mercato di edifici quasi ultimati da destinare edilizia pubblica non ha premiato la proposta della società cinese che ha acquistato lo scheletro di cemento all'asta ( LEGGI) a oltre tre milioni di euro più Iva. L'idea della Lijin srl era quella di rivendere i 28 appartamenti ultimati a Epp, società che gestisce l'edilizia pubblica, a oltre sei milioni e duecentomila euro più Iva, attraverso il bando regionale per l'acquisto sul libero mercato che ha un budget di 15 milioni di euro. La triangolazione però non è riuscita perchè la Regione ha finanziato solo 10 delle 24 proproste per un totale di 108 alloggi venduti da privati che entreranno a far parte del patrimonio Erp regionale. Non è chiaro se i progetti non ammessi, tra cui l'ex Valore, saranno finanziati successivamente o se possono considerare defnitivamente chiuso questo percorso. In quest'ultimo caso l'impresa cinese che ha acquistato l'area avrà bisogno di molto più tempo per far fruttare il proprio investimento.