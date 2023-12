22.12.2023 h 12:51 commenti

Allo sprint finale la corsa per l'acquisto dei regali di Natale, sempre più persone preferiscono i negozi 'sotto casa'

Indagine di Ipsos Confesercenti sulle preferenze rispetto a dove e cosa comprare per le feste. Nonostante inflazione e caro bollette, la tradizione del dono resiste. Nella top ten abbigliamento, profumi e libri

E' allo sprint finale la corsa per l'acquisto dei regali da mettere sotto l'albero di Natale. Secondo una indagine di Ipsos Confesercenti solo il 25 per cento degli italiani ha già comprato tutto e il 17 per cento sa già che si ridurrà all'ultimissimo minuto prima della chiusura dei negozi. Prato non fa eccezione ma c'è una nota positiva stando a Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti Prato: “Si assiste ad una crescita di alcuni punti percentuali – spiega – della preferenza per i negozi di quartiere. La rete dei negozi di vicinato riceve segnali confortanti, molti vogliono comprare sotto casa confermando il ruolo della piccola e media impresa del commercio”. Il peso dell'inflazione e delle bollette si fa sentire ma rinunciare alla tradizione dei regali non è facile. Cosa si mette sotto l'albero? Nell'ordine: capi di abbigliamento, articoli di profumeria, libri, giochi, giocattoli, accessori moda, prodotti gastronomici, articoli tecnologici e gioielli. Meno quotati sembrano arredamento, prodotti per la casa, calzature e videogiochi. Solo una piccola percentuale regalerà o si regalerà viaggi e vacanze.







Edizioni locali collegate: Prato

