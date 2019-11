13.11.2019 h 14:51 commenti

Allevamento abusivo di barboncini toy scoperto dalle guardie zoofile Enpa

Era stato impiantato in una villa nella zona di Prato Est e l'attività, nonostante fosse senza autorizzazioni, era pubblicizzata anche su internet dove si svolgeva il grosso del commercio

Aveva impiantato un allevamento di barboncini toy all’interno di una villa nella zona di Prato Est, ma non aveva nessun tipo di autorizzazione. E a nulla è servita la giustificazione tentata davanti alle guardie zoofile Enpa, vale a dire che era tutto a livello amatoriale e non aveva quindi necessità delle relative autorizzazioni previste per la detenzione di un numero elevato di cani.

L'allevamento fantasma era stato segnalato ad Enpa dalla polizia municipale di Prato. L'ispezione delle guardie zoofile ha accertato che erano stabulati sia nell’appartamento che nell’area circostante della villa 17 barboncini di razza Toy, cani adulti da riproduzione che erano in buone condizioni sia fisiche che di stabulazione, più un rottweiler e un labrador. Al momento non vi erano cuccioli ma è stato trovato un box dotato di lampada a raggi infrarossi per la stabulazione delle fattrici e dei cuccioli.

Le guardie zoofile Enpa hanno accertato che il proprietario della villa aveva intestato e iscritto a suo carico circa 44 cani in prevalenza di razza “barboncino toy”.

Gli accertamenti eseguiti dagli investigatori hanno portato alla scoperta di un vero e proprio commercio “on line” di cani di razza “barboncino Toy”, molto ricercati dalle persone come cani da compagnia il cui prezzo si aggira, più o meno, su duemila euro ciascuno. L'allevamento era anche pubblicizzato su internet.

Nei confronti del proprietario dell'allevamento illegale sono state accertate ben sette infrazioni di vario tipo che hanno portato ad una multa di 3.700 euro.



