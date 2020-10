30.10.2020 h 14:00 commenti

Allestito un nuovo drive through gestito dalla Croce Rossa

Da domani sarà attivato il gazebo nel piazzale del Palazzetto dello sport di Maliseti, dal 10 novembre il presidio sarà trasferito davanti al cimitero di Coiano. Cri Prato cerca anche medici e infermieri per gestire il servizio, organizzato in collaborazione con Asl Toscana Centro

Al via da domani 31ottobre il punto drive through gestito dalla Croce Rossa Toscana in collaborazione con Asl Toscana Centro. Fino al 9 novembre i gazebo saranno allestiti nel piazzale del palazzetto dello sport a Maliseti, mentre dal 10 novembre saranno trasferitiin piazzale Coppini davanti al cimitero di Coiano.Gli orari del servizio sono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 “Le prenotazioni – spiega Matteo Di Stefano vicepresidente di Cri sezione Prato – sono già attive sul portale dell’Asl, intanto stiamo cercando medici e infermieri per essere impiegati in questo servizio”. Gli interessati possono contattare direttamente la sezione al numero 0574 693815 chiedendo del responsabile servizi sanitari.





