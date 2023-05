16.05.2023 h 12:14 commenti

Allerta rossa in Emilia Romagna, una squadra della Misericordia di Prato è partita per Modena

I volontari sono equipaggiati con un mezzo fuoristrada e due idrovore. Altre due squadre hanno dato la disponibilità alla partenza immediata in caso di una nuova chiamata da parte della sala operativa nazionale

Una squadra del settore Protezione civile della Misericordia di Prato è partita questa mattina 16 maggio per la provincia di Modena. La richiesta di intervento è arrivata dalla sala operativa delle Misericordie d’Italia, che ha inviato in via preventiva alcune squadre provenienti dal centro e dal nord del Paese nelle zone dove è stata diramata l’allerta rossa per rischio alluvione. Dalla sede di via Galcianese sono partiti tre confratelli con un mezzo fuoristrada e due idrovore. Altre due squadre della Misericordia di Prato hanno dato la disponibilità alla partenza immediata in caso di una nuova chiamata da parte della sala operativa nazionale.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus