26.03.2019 h 11:38 commenti

Allerta per vento forte fino alle 18, danni all'impianto dello Sporting a Mezzana

Da stanotte forti raffiche hanno creato disagi in città e in provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Chiusi cimiteri, parchi e impianti sportivi all'aperto

Proseguirà fino alle 18 di oggi 26 marzo l'allerta arancione per vento forte emesso dalla Regione Toscana. Fin da stanotte raffiche di Grecale fino a 70-80 km/h hanno sferzato Prato e provincia. Danni segnalati in particolare ai campi dello Sporting a Mezzana, dove è stata divelta la tensostruttura. In vigore l'ordinanza del Comune di Prato e di quelli della Val di Bisenzio che chiude per l'intera giornata i cimiteri, i giardini pubblici e gli impianti sportivi all'aperto o in tensostruttura.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di rami caduti o di oggetti pericolanti. In varie strade è stato registrato lo spostamento di "bidoncini" raccoglitori dell'organico e sacchi destinati alla raccolta differenziata della plastica che sono stati sospinti in mezzo alla carreggiata. La protezione civile raccomanda la massima prudenza nel percorre la viabilità poiché eventi del genere possono causare disagio e, in alcuni casi, pericolo per la circolazione.