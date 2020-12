24.12.2020 h 17:38 commenti

Allerta neve e vento, Natale all'insegna del maltempo

Gli esperti prevedono nevicate anche a bassa quota e vento sui crinali appennini della Val di Bisenzio. Codice giallo per tutta la giornata del 25 dicembre

Allerta meteo con codice giallo per rischio neve in tutta la provincia di Prato e per vento forte in Val di Bisenzio. Il bollettino è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile della Regione che già da oggi e per tutta la giornata di domani, venerdì 25 dicembre, annuncia condizioni del tempo in peggioramento su tutta la Toscana. Per quanto riguarda la neve, l'allerta riguarda la zona appenninica inizialmente tra gli 800 e i mille metri e successivamente a quote più basse. Il vento forte di Libeccio è invece atteso sui crinali dell'Appennino; le raffiche potrebbero raggiungere i 100 chilometri orari.







