13.07.2021 h 08:08 commenti

Allerta meteo su tutta la Toscana, previsti temporali, vento forte e grandine

Codice giallo fino a mezzanotte di stasera. Il bollettino è stato diramato dal Centro funzionale della Regione. Nella provincia di Prato pronta ad intervenire, se ce ne sarà bisogno, la Protezione civile

Si prevede un martedì di maltempo. Il Centro funzionale della Regione ha emesso per oggi un'allerta meteo con codice giallo valida per tutta la Toscana dalle 8 a mezzanotte. Annunciati temporali e rovesci che in alcune zone potranno associarsi a vento forte e grandinate. La protezione civile dell'area pratese è in allerta dalla serata di ieri e pronta ad intervenire se le condizioni lo renderanno necessario.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus