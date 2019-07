27.07.2019 h 17:18 commenti

Allerta meteo, prorogato codice giallo per temporali e forti piogge

Il bollettino, emesso dal Centro funzionale della Regione, prevede maltempo fino alle 18 di domenica. Costante il monitoraggio da parte della protezione civile dell'area pratese

Prorogato fino alle 18 di domani, domenica 28 luglio, l'allerta meteo con codice giallo per forti temporali e conseguente rischio idrogeologico per l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua.

L'avviso di criticità è stato emesso dal Centro funzionale della Regione Toscana. Secondo gli esperti si verificheranno temporali e rovesci che però si andranno a esaurire nel tardo pomeriggio di domani.

Dalla serata di oggi, invece, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni temporalesche che si intensificheranno su tutta la Regione.

Il Centro Funzionale raccomanda la massima attenzione.

Ridurre in modo consistente la velocità in occasioni di eventi del genere è senza dubbio, l'azione più concreta di sicurezza che si possa adottare.

Rispettare scrupolosamente le indicazioni che dovessero eventualmente attivarsi in caso di presenza di acqua nei sottopassi.

