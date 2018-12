15.12.2018 h 15:02 commenti

Allerta meteo per neve e ghiaccio, codice giallo a Prato

Allerta gialla dalle 12 alla mezzanotte di domani. Il bollettino diramato dalla Sala operativa unificata della Regione Toscana

E' allerta anche a Prato, dalle 12 a mezzanotte di domani, domenica 16 dicembre, per neve e ghiaccio. La Sala operativa della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per una zona molto ampia che abbraccia tutte le aree centro-settentrionali ed orientali. Nella fascia a rischio rientra anche la provincia di Prato. E' previsto un peggioramento con precipitazioni diffuse a partire da ovest e nevicate generalmente a quote di montagna ma localmente fino a 200-400 metri. La zona a maggior rischio è quella al confine con la provincia di Pistoia. A quote di pianura sono previsti fenomeni di gelicidio, vale a dire formazione di pioggia congelata in presenza di temperature al suolo pari o inferiori a 0 gradi.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus