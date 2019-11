14.11.2019 h 16:44 commenti

Allerta meteo: attese forti piogge. In preallarme il sistema di protezione civile

Per quanto riguarda Prato l'allarme è arancione per il rischio idrogeologico e giallo per i forti temporali

Allerta arancione per la zona del Comune di Prato dalla mezzanotte di oggi, giovedì 14 novembre fino alle 18 di domani, venerdì 15 novembre per il rischio idrogeologico. Previsto anche codice giallo per possibili “ forti temporali” sempre dalla mezzanotte di oggi alle 18 di domani. E' attesa infatti nella giornata di domani una intensa perturbazione che tenderà ad interessare gran parte delle zone di allerta in cui è suddivisa la Toscana.

Le precipitazioni previste potrebbero, in alcuni casi, risultare a carattere temporalesco e condurre a cumulati significativi in breve tempo. In base allo stato di Allerta dichiarato dalla Regione Toscana anche per la nostra zona l’intero sistema di Protezione civile di Prato fin dalla tarda serata di oggi assumerà il livello operativo di “attenzione”.