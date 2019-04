23.04.2019 h 07:38 commenti

Allerta meteo, è codice giallo per il rischio idrogeologico

Il bollettino meteo diffuso dalla Regione indica codice giallo su tutta la provincia di Prato come nel resto della Toscana settentrionale. Raccomandata la massima attenzione alla guida

Dalle 11 alla mezzanotte di oggi, martedì 23 aprile, allerta meteo per diverse zone della Toscana. Il bollettino emesso dalla Regione indica il codice giallo per rischio idrogeologico in tutta la provincia di Prato. Sono previste piogge sparse e intermittenti fino al primo pomeriggio con una intensificazione dal pomeriggio e fino a sera. Una condizione che interessa le zone settentrionali della regione e che non esclude temporali associati a grandine di colpi di vento.

Il rischio idrogeologico è riconducibile all'innesco di frane superficiali anche con trasporto di materiale con conseguenti possibili danni localizzati alle infrastrutture e agli edifici, possibile innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori con inondazioni delle aree limitrofe. Consigliata la massima attenzione durante la guida, soprattutto nelle zone a maggiore rischio, in prossimità di sottopassi o guadi e nelle strade dove sono presenti pendii o fossi laterali. Evitare, nel caso, di transitare lungo strade allagate.









